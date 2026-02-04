mercoledì, 4 Febbraio 2026
Sabato notte sul Ramo Verde chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e l’allacciamento con la Tangenziale

BolognaViabilita'
Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo SS9 via Emilia e l’allacciamento con la Tangenziale, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, lo svincolo di San Giovanni in Persiceto e lo svincolo SS9 via Emilia saranno chiusi in entrata per chi proviene da Bologna Centro ed è diretto verso la Tangenziale e non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale ed è diretto verso Modena.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria sulla SS9 via Emilia, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

















Redazione 1

