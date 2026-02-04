Rottura di una tubazione all’Ospedale Ramazzini di Carpi: in corso la riparazione

In merito alla segnalazione relativa a disagi al corridoio che porta agli spogliatoi dell’Ospedale Ramazzini, l’Azienda USL precisa quanto segue:

L’Azienda era già a conoscenza del problema e si è subito attivata con la ditta di manutenzioni per risolvere la criticità, risalenti, come le immagini diffuse ai media, allo scorso venerdì e dunque già in parte gestite. Dopo le prime verifiche, è subito emerso che la perdita d’acqua non è il risultato di un’infiltrazione esterna di acqua piovana, ma riconducibile al danneggiamento di un tubo di scarico per cui la ditta aveva già provveduto ad una parziale riparazione nei giorni scorsi. Tale intervento aveva comunque limitato ampiamente la fuoriuscita di acqua e in queste ore si sta provvedendo al completo ripristino della tubatura.

Si precisa, inoltre, che la parte interessata dalla perdita non è direttamente collocata in corrispondenza del corridoio, ma in una rientranza laterale, dove non è previsto il passaggio o la sosta dei dipendenti.

Le manutenzioni fissate nel corso del sopralluogo effettuato a settembre 2025 stanno proseguendo con le tempistiche stabilite e lo stato di alcune aree dell’Ospedale è noto alla Direzione, che ha posto un’attenzione particolare alla riqualificazione delle strutture ospedaliere di questa provincia e che ha stanziato per Carpi quasi 1 milione di euro per 12 cantieri che interessano coperture, impianti e pavimentazioni, con interventi su diverse aree nel corso del 2026. Un lavoro importante per garantire continuità a una serie di interventi mirati a consolidare la sicurezza e migliorare il decoro, le condizioni generali e l’accessibilità delle strutture sanitarie, a beneficio di professionisti e cittadini.