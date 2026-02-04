Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 5 febbraio 2026

Al mattino piogge residue interesseranno i settori nord-orientali, nuvoloso o poco nuvoloso sul resto del territorio; dalla sera un nuovo flusso perturbato comincerà a interessare i settori più occidentali, con quota neve sui 1400/1500 m.
Temperature stazionarie le minime, comprese tra 4/6 gradi; in aumento le massime con valori di 12/13 gradi. Venti inizialmente deboli dai settori nord-occidentali, tendenti a ruotare verso sud-ovest nel corso della giornata, con rinforzi su tutta la fascia appenninica. Mare inizialmente molto mosso con moto ondoso in attenuazione a mosso dal pomeriggio.
(Arpae)