mercoledì, 4 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeRegionePost alluvione, pubblicata l’ordinanza commissariale n. 57 che adotta il Piano speciale...





Post alluvione, pubblicata l’ordinanza commissariale n. 57 che adotta il Piano speciale di ricostruzione

Regione
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un provvedimento che raccoglie in un unico documento tutti gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1^ maggio 2023. È online l’ordinanza numero 57 del 2026 del commissario straordinario Fabrizio Curcio che adotta il Piano speciale di ricostruzione per i territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Nel Piano rientrano gli interventi già programmati e finanziati con le precedenti ordinanze commissariali e vengono recepite nel primo aggiornamento le cosiddette “rimodulazioni a saldo zero” richieste dai soggetti beneficiari per una migliore allocazione dei contributi, in relazione alle effettive necessità emerse nella progettazione e attuazione dei lavori urgenti.

Al tempo stesso l’ordinanza consolida una disciplina che intende semplificare e uniformare le procedure, e introduce nuove modalità per il monitoraggio dello stato di attuazione, la rendicontazione e l’erogazione dei contributi. Vengono inoltre definite le modalità standardizzate per la richiesta e l’erogazione dei contributi ai soggetti attuatori dei vari interventi, e precisamente l’acconto del 40% alla concessione del contributo, il secondo acconto del 40% al raggiungimento dell’80% di avanzamento e il saldo finale fino al 20% a conclusione dell’intervento.

L’ordinanza prevede inoltre l’implementazione di una piattaforma informatica centralizzata per garantire il coordinamento, il monitoraggio e la gestione dell’attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.