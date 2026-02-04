mercoledì, 4 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneMilano-Cortina 2026, le atlete e gli atleti emiliano-romagnoli in gara ai Giochi...





Milano-Cortina 2026, le atlete e gli atleti emiliano-romagnoli in gara ai Giochi Olimpici Invernali

RegioneSport
Tempo di lettura 1 min.

Il presidente de Pascale e l’assessora Frisoni: “Siete il nostro orgoglio, faremo il tifo per voi!”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
de Pascale e Frisoni – Copyright: Regione Emilia Romagna (immagine d’archivio)

“Sarà una grande emozione vedere le atlete e gli atleti e, in particolare, i nostri campioni emiliano-romagnoli, partecipare ai Giochi olimpici invernali. Lorenzo Bilotti, Flora e Miro Tabanelli, Marilù Poluzzi, Tommaso Saccardi: siete il nostro orgoglio, e un esempio per tante e tanti giovani. Assieme a tutta la comunità regionale faremo il tifo per voi!”.

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, che prenderanno ufficialmente il via venerdì 6 febbraio, il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora allo Sport e Turismo, Roberta Frisoni, hanno rivolto un messaggio di augurio in vista delle competizioni che vedranno impegnati anche cinque atlete e atleti emiliano-romagnoli.

A rappresentare l’Emilia-Romagna saranno Lorenzo Bilotti, in gara nel Bob a 4; i fratelli Flora e Miro Tabanelli, protagonisti nello Sci freestyle, specialità Big Air; Marilù Poluzzi, nello Snowboard, e Tommaso Saccardi, nello Sci alpino. In occasione dell’appuntamento olimpico, la Regione dedicherà inoltre a Lorenzo Bilotti una puntata di “Traguardi! Sport e territorio in Emilia-Romagna”, in programma su Lepida Tv a fine febbraio.

“Da sempre- ricordano presidente e assessora- le Olimpiadi celebrano lo spirito sportivo, la competizione leale, l’amicizia e il rispetto tra le nazioni. Partecipare a quest’evento è un’occasione unica: da parte nostra, vogliamo essere idealmente al fianco delle giovani e dei giovani atleti che arrivano dalla nostra regione, incoraggiandoli e sostenendoli in quest’evento così atteso e ricco di significato”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.