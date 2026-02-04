mercoledì, 4 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Incontro sul bullismo e il cyberbullismo in biblioteca il 7 febbraio a Casina

Appennino ReggianoCasina
Il 7 febbraio ogni anno ricorre la giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, “un fenomeno che purtroppo si conferma in preoccupante crescita – afferma l’Assessora casinese Valentina Davoli, con delega ad Associazioni, Sport, Sociale e Sanità – e che riguarda soprattutto giovani e giovanissimi ma non solo.

Istituita nel 2017 su iniziativa del Miur, la giornata nazionale è un’occasione per conoscere meglio questa piaga sociale e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere. All’evento, rivolto alle famiglie, alle ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, ho invitato anche le associazioni sportive che operano nel nostro comune, in particolare dirigenti e allenatori ed auspico una partecipazione ampia”.
Con tali obiettivi, il Comune di Casina ha organizzato un momento di incontro e riflessione: appunto sabato 7 febbraio, alle ore 17, nei locali della Biblioteca di Casina in via G.Marconi 7: un incontro dal titolo “No al bullismo, sì alla gentilezza”, con Martina Rinaldi, educatrice socio-pedagogica da tempo impegnata su questo tema, soprattutto attraverso incontri nelle scuole.
Si parlerà di dinamiche relazionali, prevenzione e strumenti educativi per riconoscere e contrastare il bullismo, valorizzando al tempo stesso la gentilezza come pratica quotidiana e risposta concreta ai conflitti. L’iniziativa è gratuita, e la cittadinanza, in particolare i giovani ma non solo, è invitata a partecipare.

















