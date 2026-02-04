mercoledì, 4 Febbraio 2026
Il Questore della Provincia di Reggio Emilia accoglie gli 11 Vice Ispettori della Polizia di Stato neo assegnati alla Questura di Reggio Emilia

Reggio Emilia
Sono 11 i Vice Ispettori della Polizia di Stato assegnati da questa mattina presso la Questura di Reggio Emilia direttamente dal corso di formazione svolto presso l’Istituto per Ispettori della Polizia di Stato di Nettuno (RM).

I nuovi Vice Ispettori, tutti molto giovani, andranno, da un lato, a sostituire alcuni dipendenti che a breve verranno trasferiti in altre sedi e, dall’altro, a rinfoltire determinati Uffici della Questura reggiana.

Il Questore della Provincia di Reggio Emilia, Dott. Carmine Soriente, insieme al Vicario del Questore Sandro De Angelis, questa mattina ha voluto incontrare personalmente i nuovi arrivati all’interno della Sala Arancione della Questura augurandogli ogni fortuna per il loro inizio di carriera al servizio della cittadinanza reggiana.

















