Giornata spreco, Coldiretti: nel bidone un miliardo di pasti al giorno

Circa 1 miliardo di pasti vengono sprecati ogni giorno nel mondo. La quantità equivalente di cibo va sprecata per lo più a causa di modelli di consumo scorretti e inefficienze nelle filiere distributive. Circa il 60% di questo meccanismo avviene nelle case. Lo rileva Coldiretti, sulla base di dati Unep, in occasione della giornata contro lo spreco alimentare che ricorre il 5 febbraio.

La percentuale dello spreco di cibo è indicativamente così articolata: oltre la metà viene gettato nelle case, il 28% nella ristorazione e il 12% coinvolge il commercio al dettaglio. Un problema etico, considerato l’elevato numero di persone che nel mondo non posso accedere a un’alimentazione adeguata, oltre che economico e ambientale, a causa dell’emissione di gas serra associati al fenomeno.

Una soluzione che può ridurre gli sprechi arriva dai sistemi alimentari locali. «Acquistare prodotti a chilometro zero, attraverso filiere corte come i mercati contadini o direttamente dagli agricoltori – commenta Campagna Amica Reggio Emilia – può ridurre lo spreco alimentare fino al 70%, secondo i dati ISPRA. Oltre a limitare le perdite lungo la filiera, gli acquisti diretti dal produttore offrono vantaggi anche ai consumatori: i cibi sono più freschi, durano di più e comportano meno emissioni perché non percorrono lunghe distanze. A Reggio Emilia questa opportunità è favorita dalla rete di Campagna Amica, con i punti vendita delle aziende agricole, i mercati e gli agriturismi».

Ridurre lo spreco è possibile anche con alcune accortezze quotidiane – suggerisce Campagna Amica Reggio Emilia. Programmare la spesa con liste dettagliate, ridurre le quantità acquista e aumentare la frequenza, evitare le maxi-spese che aumentano il rischio di far scadere i prodotti. È consigliabile scegliere prodotti di stagione, conservarli separatamente in base al tempo di consumo e controllare sempre le etichette, distinguendo tra “da consumarsi entro” e “da consumarsi preferibilmente entro”, per evitare sprechi inutili.

Anche la cucina degli avanzi gioca un ruolo importante nel contribuire a ridurre gli sprechi alimentari. I cuochi contadini, che cucinano negli agriturismo Campagna Amica, sono maestri di ricette della tradizione basate proprio sul recupero.