Firmato ieri un accordo di collaborazione tra Biblioteca Salaborsa e la Biblioteca Nazionale lituana di Vilnius

Bologna
Prevede la cooperazione tra Biblioteche e la donazione di testi in lingua lituana per rafforzare i legami tra le città e con la comunità lituana a Bologna

È stato siglato ieri in sala Rossa a palazzo d’Accursio il Memorandum of Understanding tra la Biblioteca Salaborsa del Comune di Bologna e la Biblioteca Nazionale Lituana “Martynas Mažvydas” di Vilnius.

L’accordo è stato sottoscritto da Veronica Ceruti, direttrice del Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune, e da Aušrinė Žilinskienė, direttrice generale della Biblioteca Nazionale Lituana, alla presenza dell’assessore alla cultura Daniele Del Pozzo, di S.E. Dalia Kreivienė, Ambasciatore della Repubblica di Lituania in Italia e avrà validità per i prossimi due anni.

La collaborazione tra le due Biblioteche mira a rafforzare i legami culturali tra le due città,
promuovere la conoscenza delle culture di entrambe le parti, rafforzare il dialogo interculturale, riunire la comunità dei lettori. Prevede attività di scambi professionali tra il personale delle due istituzioni, la condivisione di buone pratiche e progetti di successo nel campo della ricerca sulla memoria storica e dell’educazione civica, iniziative di promozione della lettura, realizzazione di mostre, eventi pubblici, una donazione di volumi in lingua lituana alla Biblioteca Salaborsa e l’organizzazione di attività di promozione culturale in sinergia con la comunità lituana in Italia.

Dopo la firma, la delegazione lituana è stata accompagnata in una visita guidata della Biblioteca Salaborsa, dove sono esposti i volumi lituani donati lo scorso anno.

















