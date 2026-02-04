mercoledì, 4 Febbraio 2026
Enrico Mattei, il mistero dell’esplosione in volo. Sabato a Maranello la conferenza di Giorgio Viola

AppuntamentiMaranello
Tempo di lettura 1 min.
Mabic (foto Oscar Ferrari)

Sabato 7 febbraio alle 17 alla Biblioteca Mabic è in programma una conferenza dal titolo “Occhi di gatto”, a cura di Giorgio Viola, scrittore e storico, dedicata alla storia di Irnerio Bertuzzi, il pilota di fiducia del presidente dell’ENI Enrico Mattei, scomparso nell’esplosione in volo dove persero la vita lo stesso Mattei e il giornalista statunitense William McHale, a Bascapè (Pavia), il 27 ottobre 1962.

Militare e aviatore italiano, Bertuzzi fu un pluridecorato pilota della Regia Aeronautica, e poi dell’Aeronautica Nazionale Repubblicana, specialità aerosiluranti, durante la seconda guerra mondiale. Insignito di tre Medaglie d’argento e una di bronzo al valor militare, successivamente divenne il pilota di fiducia del presidente dell’Ente Nazionale Idrocarburi, l’ingegner Enrico Mattei.

Bertuzzi si trovava ai comandi del bireattore di Mattei quando questo precipitò per esplosione in un filare di pioppi nei pressi di Bascapè il 27 ottobre 1962. L’aereo era decollato da Catania e doveva atterrare a Linate, Milano. A quattro mesi dall’accaduto, la prima inchiesta viene archiviata imputando la responsabilità del disastro alle condizioni psicofisiche del pilota ed a problemi tecnici. Nel 2003 le indagini del sostituto pubblico ministero di Pavia, Vincenzo Calia, appurano che la caduta dell’aereo è stata determinata dall’esplosione nella cabina di pilotaggio di una carica di circa 100 grammi dell’esplosivo Comp B, sita probabilmente dietro il pannello degli strumenti, in corrispondenza dei comandi del carrello d’atterraggio. I mandanti, a oggi, restano ignoti.

 

















