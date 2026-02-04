Coprogettazione per la prevenzione del disagio adolescenziale: pubblicato l’Avviso pubblico

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha pubblicato un Avviso pubblico per l’attivazione di un percorso di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore, finalizzato alla realizzazione di interventi di rete per la prevenzione del disagio adolescenziale (art. 55 D.Lgs. 117/2017).

Il progetto intende rafforzare la comunità educante territoriale, promuovendo il benessere psicologico e relazionale di preadolescenti e adolescenti attraverso un modello integrato che combina educativa di strada e sportelli di ascolto scolastici nelle Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Unione.

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore con esperienza nel settore giovanile. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro il 24 febbraio 2026 esclusivamente via PEC a: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it

Per informazioni: tel. 0535621466 Emanuela Sitta Responsabile servizio progettazione territoriale – Mail: emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it