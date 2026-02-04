mercoledì, 4 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseCoprogettazione per la prevenzione del disagio adolescenziale: pubblicato l’Avviso pubblico





Coprogettazione per la prevenzione del disagio adolescenziale: pubblicato l’Avviso pubblico

Bassa modeneseCronacaSociale
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord ha pubblicato un Avviso pubblico per l’attivazione di un percorso di coprogettazione con gli Enti del Terzo Settore, finalizzato alla realizzazione di interventi di rete per la prevenzione del disagio adolescenziale (art. 55 D.Lgs. 117/2017).

Il progetto intende rafforzare la comunità educante territoriale, promuovendo il benessere psicologico e relazionale di preadolescenti e adolescenti attraverso un modello integrato che combina educativa di strada e sportelli di ascolto scolastici nelle Scuole Secondarie di Primo Grado dell’Unione.

Possono partecipare gli Enti del Terzo Settore con esperienza nel settore giovanile. Le manifestazioni di interesse devono essere inviate entro il 24 febbraio 2026 esclusivamente via PEC a: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it

Per informazioni: tel. 0535621466 Emanuela Sitta Responsabile servizio progettazione territoriale – Mail: emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.