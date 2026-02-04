Con Fëdor: un focus su Dostoevskij a Drama Teatro Modena con due spettacoli

“Con Fëdor” è il titolo del focus su Dostoevskij che avrà luogo a Drama Teatro, nell’ambito della XIII edizione de “La corsa di fuochi”, rassegna di teatro, danza e arti performative, ideata e diretta da Artisti Drama. Realizzato con il contributo e patrocinio di Comune di Modena – Assessorato alle Politiche Educative e Rapporto con l’Università, il focus sul celebre scrittore russo si comporrà di due spettacoli, Il coccodrillo e Dal sottosuolo. Underground, coinvolgendo anche l’Istituto Cattaneo-Deledda.

I due spettacoli verranno infatti seguiti da vicino da un gruppo di studenti e studentesse dell’Istituto Cattaneo-Deledda, ai quali verrà chiesto di arrivare in teatro la mattina, seguire la preparazione della messa in scena, intervistare gli artisti, prendere appunti, accogliere il pubblico alla sera e seguire la visione dello spettacolo. Le loro impressioni verranno rielaborate insieme alle insegnanti in un racconto che sarà pubblicato sulla Gazzetta di Modena.

Tratto dall’omonimo e incompiuto racconto di Dostoevskij, sabato 7 febbraio 2026 (ore 21) e domenica 8 febbraio 2026 (ore 18), va in scena Il Coccodrillo di e con Tommaso Taddei, una produzione GOGMAGOG. Eccessivo paradossale, caustico e umoristico, ne Il coccodrillo, utilizzando il corpo come metafora e anticipando altre e più tremende metamorfosi novecentesche, l’autore accompagna in una riflessione attorno al concetto di verità, tratteggiando con sarcasmo il culto del profitto, l’ascesa della borghesia, la passione per i centri commerciali e il positivismo. Dostoevskij definì Il coccodrillo una birichinata letteraria scritta soltanto per far ridere, ma forse anche questa sua definizione era solo una…birichinata.

Domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18 va in scena Dal Sottosuolo-Underground di e con Barbara Mazzi e Francesco Gargiulo, una produzione A.M.A Factory, in coproduzione con Teatro Libero di Palermo, creazione artistica che Il Mulino di Amleto ha iniziato nel 2020 grazie al progetto partecipato Fahrenheit #ArtNeeds Time. Le due performance che compongono Dal Sottosuolo-Underground, ispirate a Fëdor Dostoevskij – la prima a Delitto e Castigo, la seconda a Il grande Inquisitore – sono un esperimento di teatro espanso che sprofonda nel sottosuolo dei pensieri, del cinismo, del tormento e del nero, un gioco in cui le cui parole dello scrittore russo emergono in tutta la loro violenza e gli spettatori, affrontando scelte di carattere etico ed emotivo, diventano i veri protagonisti dello spettacolo. La drammaturgia originale infatti richiede a loro di rispondere a una serie di domande che li pongono in una posizione scomoda, prima come comunità, poi come singoli individui, sentendosi partecipi di un’esperienza collettiva che dal loro personale sottosuolo li farà riemergere alla luce. Tutto ciò realizzato grazie a dispositivi ludici ideati dai performer, un gioco interattivo e un dj set con visual art e musica elettronica.

Info e prenotazioni Drama Teatro, viale Buon Pastore 57, Modena – Tel. 059 8722717 -Email segreteria@dramateatro.it Sito www.dramateatro.it/la-corsa-di-fuochi-2026/ Fb @Drama Teatro – Ig @dramateatro