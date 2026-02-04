Ciocco c’è, a Castelfranco Emilia torna il fine settimana più goloso dell’anno

È pronto a tornare il fine settimana più goloso dell’anno. Sabato 7 e domenica 8 febbraio torna a Castelfranco Emilia “Ciocco C’è”, il Festival del Cioccolato che tornerà ad animare il centro storico per la sua quinta edizione. Un appuntamento ormai atteso e riconoscibile – oramai tradizionale -, capace di unire artigianato, formazione, spettacolo e socialità, coinvolgendo famiglie, bambini, giovani e appassionati di tutte le età. Il cuore del Festival sarà come sempre piazza Garibaldi, insieme a Corso Martiri, via Garibaldi, piazza Aldo Moro, piazza Curiel e ai principali luoghi culturali della città, che per due giorni si trasformeranno in un grande percorso dedicato al cioccolato e alle sue infinite declinazioni.

L’inaugurazione ufficiale di è in programma sabato 7 febbraio alle ore 10.00 in piazza Garibaldi, e sancirà l’apertura di stand e attività che animeranno la due giorni del cioccolato. Ad esempio, torna “Ciocco Play 0/6 anni”, dalle 15.00 alle 18.00 in piazza Garibaldi, con laboratori esperienziali per famiglie con bambini da 0 a 6 anni a cura del Centro Bambini e Famiglie “Emilio”. In via Garibaldi, dalle 10.00 alle 19.00 di sabato e domenica, gli studenti dell’IIS Spallanzani saranno protagonisti dello “Spazio SPA…CIO…C’È”, mentre in piazza Garibaldi, sempre dalle 10.00 alle 19.00, la “Fabbrica di Cioccolato” accompagnerà i visitatori alla scoperta del cacao insieme ai Maestri Cioccolatieri ACAI. Il “Ciocco Shop”, aperto dalle 9.00 alle 20.00 lungo Corso Martiri, proporrà degustazioni e vendita di creazioni artigianali.

Poi, nei due giorni, tante le iniziative. Sabato si apre, come si diceva, con l’inaugurazione del Festival, seguita dalla Masterclass con lo chef Rino Duca e dal corso di lavorazione base del cioccolato dalle 10.00 alle 12.00 in piazza Garibaldi. Alle 10.30 spazio a “Non solo cioccolato…”, maratona di letture per bambini dai 3 ai 7 anni. Seguono gli show cooking “La Pralina di Castelfranco Emilia” alle 11.00, “Dolci assaggi” alle 11.30 e alle 14.30, e “Come nasce una pralina” alle 12.00. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, in Corso Martiri, zona Museo, torna “Vin brulé in sella alla Vespa” a cura del Vespaclub Castelfranco Emilia. Dalle 15.00 alle 19.00 il “Mercatino Bio GAS C’È”, i Giochi di legno, Radio Ciock e i laboratori “I piccoli pasticcieri della Fabbrica di Cioccolato”. Alle 16.30 grande attesa per “Tavoletta da Guinness con Andy & Mac”, mentre alle 18.30, al Museo Civico Archeologico Simonini, la conferenza “La navigazione lungo le idrovie padane tra età romana e alto medioevo” con degustazione del Lingottino. La giornata si conclude con una grande novità: il Ciocco Après Slide dalle 18.00 in piazza Aldo Moro, organizzato dall’associazione Slide Down Week capace di portare, sul territorio, migliaia di giovani.

Domenica 8 febbraio il Festival prosegue con il Mercato contadino dalle 8.00 alle 13.00, il Mercatino Arte e Ingegno”dalle 9.00, i Giochi di legno, lo spettacolo itinerante “Il carretto delle meraviglie” alle 11.30, i burattini con lo spettacolo “Il cioccolatino stregato” alle 11.00 in Corso Martiri. Dalle 11.30 spazio, in piazza Curiel, al Ciocco Après Slide, che di fatto va ad aprire un altro pomeriggio, il secondo, pieno di iniziative: si terranno gli show cooking “Come nasce una Sacher Torte” alle 14.00, il torneo Ciocco Scacchi dalle 14.30 alle 17.00, Ciocco Music con la Banda di Manzolino alle 15.00, l’apertura straordinaria dell’Acetaia Comunale dalle 15 alle 17 e la cerimonia di chiusura con degustazioni e show cooking in programma dalle 18.00 in Piazza Garibaldi.

«Ciocco C’è è diventato negli anni un evento tradizionale per Castelfranco Emilia – dichiara il sindaco della Città, Giovanni Gargano – capace di valorizzare il centro storico, promuovere le eccellenze artigianali e creare occasioni autentiche di incontro e partecipazione. La quinta edizione conferma la forza di una manifestazione che cresce grazie alla collaborazione tra Comune, scuole, associazioni e attività del territorio». Proprio su questo aspetto interviene Silvia Cantoni, assessore agli Eventi: «Anche quest’anno abbiamo realizzato un programma figlio di un metodo di lavoro che negli anni si è consolidato e che oggi rappresenta uno dei punti di forza dell’organizzazione degli eventi a Castelfranco Emilia. È un modello basato sulla condivisione e la collaborazione tra l’Amministrazione comunale, le associazioni, le categorie economiche e le realtà del territorio, che consente di costruire iniziative realmente partecipate e capaci di crescere edizione dopo edizione. Un ruolo centrale lo hanno le associazioni, a partire da È Castelfranco Emilia APS, l’associazione dei commercianti che contribuisce in modo determinante all’animazione del centro storico, fino ad arrivare alla Slide Down Week, capace di parlare un linguaggio giovane e contemporaneo e a CNA, partner di grande spessore. Questo sistema di relazioni, ormai ben rodato, si è dimostrato nel tempo efficace non solo nell’organizzazione di Ciocco C’è, ma più in generale nella capacità della città di fare squadra e di proporre eventi che uniscono promozione del territorio, socialità e sviluppo. A loro va il ringraziamento dell’Amministrazione comunale».