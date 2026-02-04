mercoledì, 4 Febbraio 2026
A Mirandola arriva “Bello!”, il circo contemporaneo che interroga la bellezza

AppuntamentiBassa modeneseMirandola
Tempo di lettura Less than 1 min.
La stagione dell’Auditorium Rita Levi Montalcini, realizzata in collaborazione tra ATER Fondazione e l’Amministrazione comunale di Mirandola, prosegue sabato 7 febbraio (h. 21:00) con un appuntamento dedicato al circo contemporaneo. Bello!, nuovo spettacolo ideato e diretto da Francesco Sgrò, porta in scena sei straordinari artisti di circo e un attore. Una produzione di Cordata F.O.R. e Fabbrica C, realizzata in collaborazione con Flic Scuola di Circo.

Al centro del progetto vi è la dinamica del gruppo, intesa come spazio di ascolto, relazione e creazione condivisa. Attraverso la coralità del gesto acrobatico e della parola, Bello! indaga la relatività delle forme storiche della bellezza – così radicate e spesso tiranniche nella nostra cultura – e l’universalità del bisogno umano di giudizio…

Prenotazioni via e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it e telefoniche inviando un messaggio. WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455. Vendita biglietti online su vivaticket.com

















