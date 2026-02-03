Vigilanza ambientale, il bilancio 2025 delle Guardie Ecologiche Volontarie di Formigine

Il gruppo di Formigine delle Guardie giurate ecologiche volontarie (GGEV), composto attualmente da una decina di volontari e coordinato da Mario Rossi, nel corso del 2025 ha effettuato 2.250 ore di servizio, percorrendo complessivamente 12.273 chilometri. Sul fronte dei controlli, sono stati contestati 20 verbali di accertamento, 19 dei quali relativi allo scorretto conferimento dei rifiuti e uno in materia venatoria, a fronte di oltre 400 controlli su cacciatori. Complessivamente sono state inoltrate 207 segnalazioni agli enti competenti per problematiche di interesse ambientale.

Un’attenzione particolare è stata rivolta alla tutela delle aree naturalistiche, in primo luogo l’Oasi di Colombarone e l’area lungo il torrente Tiepido a Colombaro. Importante anche l’attività di vigilanza nelle aree verdi cittadine, così come l’impegno nel contrasto all’abbandono dei rifiuti.

Guardando al presente, il programma operativo 2026 conferma e rafforza le attività di vigilanza ambientale, dal controllo del Regolamento del Verde alla lotta ai microabbandoni di rifiuti, dalla tutela delle aree naturalistiche alla vigilanza venatoria. In quest’ultimo ambito, grazie a uno specifico corso di formazione svolto proprio a Formigine, quattro nuove guardie ittico-venatorie entreranno in servizio sul territorio comunale. È stato inoltre concluso uno specifico corso di formazione per guardie zoofile, che ha portato all’abilitazione di 27 nuove guardie a livello provinciale, di cui cinque appartenenti al gruppo di Formigine, con competenze anche di polizia giudiziaria sui reati a danno degli animali d’affezione.

“Il lavoro delle Guardie ecologiche volontarie – sottolinea l’assessora all’Ambiente, Giorgia Lombardo – rappresenta un presidio fondamentale per la tutela del territorio, dell’ambiente e del benessere animale. Si tratta di un impegno prezioso, svolto in stretta sinergia con gli uffici comunali, la Polizia Locale e le altre realtà del volontariato. A nome dell’Amministrazione comunale desidero ringraziare tutte le GGEV di Formigine per la dedizione e la competenza dimostrate e invitare nuovi cittadini ad avvicinarsi a questa esperienza di volontariato civico, a beneficio dell’intera comunità”.