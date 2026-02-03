martedì, 3 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseTentato furto su un’auto in sosta: coppia denunciata dalla Polizia di Stato...





Tentato furto su un’auto in sosta: coppia denunciata dalla Polizia di Stato di Mirandola

Bassa modeneseCronacaMirandola
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Polizia di Stato di Mirandola ha denunciato due cittadini italiani, una donna di 40 anni e un uomo di 45 anni, già noti alle forze dell’ordine, per il reato di tentato furto su autovettura.

Nella serata del 30 gennaio scorso, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare nei pressi del parcheggio di un centro commerciale di Mirandola, una pattuglia del Commissariato di P.S. è stata allertata dalle urla di una donna, che aveva assistito a un tentativo di furto all’interno di un veicolo. Contestualmente, gli agenti hanno visto la 40enne correre e salire a bordo di un’altra auto, alla cui guida si trovava il 45enne, per darsi a precipitosa fuga. La Volante si è quindi posta al loro inseguimento, riuscendo a raggiungerli e a bloccarli.

Da accertamenti è emerso che l’indagata, approfittando del fatto che il proprietario avesse lasciato involontariamente la propria auto aperta, si era introdotta con il verosimile intento di rubare, ma era stata sorpresa da una cliente del centro commerciale.

La posizione dei due indagati è ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Modena per l’eventuale adozione di misure di prevenzione.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.