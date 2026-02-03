martedì, 3 Febbraio 2026
Sulla Tangenziale chiusura notturna del ramo di immissione sull’R13 Raccordo Tangenziale/A13 Bologna-Padova

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiuso, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, il ramo di immissione sull’R13 Raccordo Tangenziale/A13 Bologna-Padova, verso la stazione di Bologna Arcoveggio, in A13.

In alternativa, si consiglia di immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso verso San Lazzaro/A14, per immettersi poi immettersi in A13.

 

 

















