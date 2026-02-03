martedì, 3 Febbraio 2026
Sulla A13 chiusura notturna della stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Padova

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 4 alle 5:00 di giovedì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Interporto, in uscita per chi proviene da Bologna e Padova.

In alternativa, si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Bologna: Bologna Arcoveggio; per chi proviene da Padova: Altedo.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Bologna Borgo Panigale, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova o ancora alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

 

















