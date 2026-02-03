Sportello sociale di Fiorano Modenese: oltre 2.900 accessi nel 2025

Nel corso del 2025 sono stati 2.946 gli accessi allo Sportello sociale del polo territoriale di Fiorano Modenese, attivo presso Villa Pace. Lo Sportello rappresenta un punto di primo contatto per la cittadinanza, offrendo orientamento ai servizi socio-sanitari e supporto nella presentazione delle domande per assegno di maternità, edilizia residenziale pubblica (ERP), trasporto sociale e altri interventi di welfare.

Cura inoltre la presa di appuntamenti con le assistenti sociali ed è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, con apertura pomeridiana il giovedì dalle 14 alle 18. È consigliato contattare preventivamente lo Sportello al numero 0536 833401 o all’indirizzo sociali@comune.fiorano-modenese.mo.it.

Il polo territoriale di Fiorano Modenese, gestito dal Servizio sociale dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, ospita anche l’Ufficio Stranieri, che nel 2025 ha accolto 406 cittadini stranieri fornendo informazioni e indicazioni su diverse pratiche amministrative. L’Ufficio riceve presso Villa Pace il lunedì dalle 9.30 alle 12.30 (tel. 327 4445779).

Nel corso dello scorso anno sono state 655 le persone prese in carico dal Servizio Sociale territoriale. La maggior parte costituita da anziani (321), seguiti da famiglie con minori (103), persone con disabilità (100), cittadini in condizioni di povertà o disagio economico (81) e persone in grave marginalità sociale (5). A questi si aggiungono 45 utenti con problematiche legate a dipendenze e salute mentale.

Il Servizio si è inoltre occupato del trasporto sociale (per visite mediche, accesso a centri diurni e altre necessità) a favore di 78 persone anziane e disabili non autosufficienti. Nell’ambito della non autosufficienza, sono state 74 le persone assistite dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), mentre 75 utenti sono stati seguiti dal Servizio di Assistenza Domiciliare Pronto Intervento, sempre rivolto ad anziani e disabili non autosufficienti.

“Quasi tremila accessi allo Sportello sociale sono il segno di una comunità che chiede ascolto e sostegno. Dietro ogni accesso ci sono storie, famiglie, anziani e situazioni di fragilità che trovano in questo servizio un punto di riferimento concreto.

Sappiamo che non sempre riusciamo a intercettare tutti i bisogni, ma il nostro impegno è rafforzare i servizi di prossimità e continuare a costruire un welfare sempre più vicino alle persone.” afferma l’assessora ai Servizi Sociali, Servizi Sanitari e Politiche per l’inclusione, Elisa Ferrari.