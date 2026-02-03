Pronto Soccorso di Pavullo, il nuovo Direttore facente funzione è Andrea Sacchi

Andrea Sacchi è il nuovo Direttore facente funzione del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pavullo. Il professionista prende il posto del dottor Giovanni Violi, alla guida del Ps dal 2021, che ha deciso di intraprendere un’altra strada professionale nell’assistenza territoriale, come medico di medicina generale.

Laureato nel 2014 con lode presso l’Università di Modena e Reggio Emilia, Sacchi è in forza al Dipartimento Interaziendale di Emergenza-Urgenza dal 2019 come dirigente medico dopo aver conseguito la specializzazione nel medesimo anno. Ha svolto attività di medico di accettazione d’urgenza e 118 presso il Pronto Soccorso di Pavullo come sede principale, prestando frequentemente servizio anche su tutte le auto mediche e PS del dipartimento.

Sacchi è anche istruttore IRC certificato per i corsi inerenti all’assistenza del paziente traumatizzato.

“Ringraziando il dottor Violi per la grande capacità e professionalità dimostrate negli anni e congratulandosi per la sua nuova scelta professionale al servizio della comunità – afferma la Direzione Generale dell’Ausl Modena -, l’Azienda USL augura buon lavoro al dottor Andrea Sacchi per il ruolo fondamentale che rivestirà nella gestione di una struttura a stretto contatto con le emergenze e i bisogni urgenti della popolazione della montagna, ma non solo. Sacchi può vantare già un’esperienza importante nell’Emergenza-Urgenza, che sicuramente lo aiuteranno ad affrontare un impegno delicato e dal grande valore assistenziale”.