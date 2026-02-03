Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 4 febbraio 2026

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni che, partendo dal settore centro-orientale della regione, tenderanno nel corso della giornata ad interessarla completamente. Nevicate a quote attorno a 500/600 metri sull’Appennino Emiliano, oltre 1300/1400 metri su quello Romagnolo. In serata attenuazione dei fenomeni.
Temperature minime stazionarie con valori compresi tra i 4/5 dell’entroterra e i 6/7 gradi della fascia costiera. Massime in calo sulla Romagna, stazionarie sul resto del territorio; valori compresi tra 6 e 9 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali, tendenti a rinforzare a fine giornata sulla costa. Mare mosso, molto mosso al largo.
(Arpae)