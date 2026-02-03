Polizia Locale Bologna, il report delle attività nella zona di via Amendola a gennaio 2026

Proseguono anche con il nuovo anno le attività di controllo nella zona di via Amendola, una delle aree in cui si stanno concentrando gli sforzi della Polizia Locale per verificare il rispetto delle regole nello spazio pubblico e contribuire alla vivibilità e sicurezza dell’area.

Il lavoro prosegue con il modello di intervento dei “servizi coordinati”, una modalità di intervento più integrata e mirata, capace di unire competenze diverse per rispondere con maggiore efficacia alle criticità segnalate dalla cittadinanza: è questa una delle opportunità offerte dalla nuova organizzazione della Polizia Locale che ha visto, tra le altre novità, la nascita del nucleo territoriale del Centro Storico.

Si tratta di operazioni coordinate che vedono collaborare insieme il nuovo nucleo Centro Storico e il Reparto Territoriale Porto-Saragozza insieme con i reparti specialistici, come il Reparto Sicurezza Urbana con l’unità cinofila, il reparto Motociclisti per i controlli di sicurezza stradale e il reparto Commerciale per le verifiche amministrative nelle attività economiche. Un modello operativo che rafforza la presenza sul territorio, costruisce prossimità e interviene in modo puntuale dove l’insicurezza è più sentita.

Ecco alcuni numeri relativi alle operazioni effettuate nel mese di gennaio.

Attività di sicurezza stradale

43 servizi di controllo

333 veicoli controllati

136 verbali comminati, tra cui 80 verbali per violazioni di regole per monopattini, quali modifiche della potenza, mancanza del casco, carico di altre persone, corsa contromano, su marciapiede o sotto il portico, 5 per velocipedi trasformati in ciclomotori, 4 per velocipedi sul marciapiede, 5 con confisca amministrativa del mezzo e sequestro ai fini della confisca, 6 fermi amministrativi, 5 verbali per uso del cellulare alla guida, 8 per mancato uso delle cinture

7 patenti sospese

1 perquisizione veicolare con contestuale accertamento di violazione dell’articolo 75 DPR (detenzione di sostanze stupefacenti)

Attività di sicurezza urbana

19 persone identificate

3 fotosegnalamenti di persone straniere prive di documenti

1 contestazione art. 75 DPR 309/90 per possesso di sostanze

1 denuncia art. 73 DPR 309/90 con sequestro di sostanze

circa 10 grammi di sostanze sequestrate

4 verbali per bivacco

2 verbali per ubriachezza molesta

2 denunce a seguito di intervento per una rissa: una per reato di lesioni, l’altra per resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei soggetti, pluripregiudicato per reati di furto, ricettazione, rapina, rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale, era anche gravato di tre note di rintraccio eseguite poi dagli operanti

Tutela del consumatore

3 esercizi di vicinato controllati, nessuna irregolarità

3 pubblici esercizi controllati, elevata una sanzione

In autonomia sono stati organizzati anche 2 interventi congiunti, insieme a Polizia Amministrativa della Questura e Azienda USL di Bologna, nei confronti di un negozio di vicinato per le cattive condizioni igieniche. A seguito dell’intervento, Ausl ha riscontrato e contestato due irregolarità e una serie di accertamenti sui Codici Identificativi Nazionali delle attività ricettive, che hanno portato a due sanzioni.