Nuovo tratto di ciclabile in via Vettora a San Felice

È stato aperto nei giorni scorsi a San Felice sul Panaro il tratto di pista ciclabile di 630 metri di via Vettora, che consente una connessione efficace sulla ciclabile Medolla – San Felice e con la Ciclovia della Memoria del Sisma 2012. L’intervento ha riguardato anche l’asfaltatura del tratto stradale che la ospita e che connette il territorio sanfeliciano a quello medollese.

Il progetto, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza sono stati curati dall’ufficio tecnico comunale, e, in particolare dall’architetto Emanuela Sacchi, dalla geometra Cristiana Pivanti e dalla geometra Sara Ghedini. Il costo complessivo dei lavori è di circa 200.000, finanziati con un bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile per i Comuni sotto i 30.000 abitanti. La pista è stata realizzata in conglomerato bituminoso, divisa da apposita cordolatura dalla sede stradale e dotata della necessaria segnaletica verticale e orizzontale. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Emiliana Scavi srl di San Possidonio. Si conferma in questo modo l’attenzione dell’Amministrazione comunale per la mobilità dolce: sono state già realizzate alcune piste ciclabili con l’intento di favorire la sicurezza della circolazione, incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi e ridurre il traffico di autoveicoli, con l’obiettivo generale di creare un sistema urbano di itinerari ciclabili che a oggi non trovano soluzione di continuità. Lo scopo generale è quello di collegare tutti i tratti esistenti in modo da creare una rete ciclabile ben definita in tutto il territorio comunale al fine di agevolare non solo gli spostamenti nell’ambito urbano ma anche i collegamenti con le piste ciclabili nazionali che insistono sul nostro territorio e che sono un grande strumento di promozione delle varie comunità. Le piste ciclabili esistenti sul territorio comunale di San Felice sul Panaro presentano un’estensione complessiva di circa 26 chilometri di cui circa cinque fanno parte della Ciclovia del Sole, ai quali vanno ora aggiunti i “nuovi” 630 metri del tratto di ciclabile di via Vettora.