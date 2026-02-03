Nuovo appuntamento con la stagione musicale al Teatro Bismantova: l’8 febbraio l’Umbria Ensemble Trio

Si intitola “Italian Mood” il concerto che domenica, 8 febbraio, alle ore 17.30 prosegue la stagione musicale del Teatro Bismantova.

Protagonista l’Umbria Ensemble Trio, progetto musicale che celebra l’identità italiana attraverso la musica da camera. Suoneranno Luca Tanieri alla viola, Maria Cecilia Berioli al violoncello, Andrea Trovato al Pianoforte. Solisti di chiara fama e cameristi di alto spessore artistico che possono vantare esperienze e riconoscimenti considerevoli in ambiti linguistici classici ed innovativi: UmbriaEnsemble si presenta come un ensemble di alta qualità artistica e costante ricerca musicale, definito dalla critica come “punta di diamante” della attuale produzione cameristica italiana, modulare e agile nell’organico.

Il programma di “Italian Mood” intreccia tradizione e modernità, proponendo brani che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo. Le Ouverture di Rossini rivivono in un raffinato arrangiamento per Trio con Pianoforte, che restituisce l’energia e il fascino delle sue opere in una dimensione intima e cameristica. Il Trio noto anche per aver lavorato a lungo con Nino Rota, tra le sue pagine più amate, fonde rigore classico e lirismo visionario, con echi della sua straordinaria esperienza nel cinema.

Un programma che unisce brillantezza teatrale e poesia moderna, nel segno della grande musica italiana.

Per informazioni Teatro Bismantova, tel. 0522 614078, mail biglietteria@teatrobismantova.it.