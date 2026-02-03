Hub Urbano di Sassuolo e calendario eventi

Si è svolta venerdì scorso all’Auditorium Bertoli di via Pia, l’Assemblea dei commercianti del Centro Storico, un momento di confronto fondamentale per disegnare il futuro commerciale della città. L’Assemblea svoltasi alla presenza della cabina di regia di URBANO, l’Hub di Sassuolo composta dall’Amministrazione Comunale e dalle quattro associazioni di categorie, è stato un primo momento di incontro e confronto con stakeholder e imprese dell’Hub Urbano in vista dell’uscita del bando di finanziamento regionale.

“L’Hub Urbano non è solo un perimetro geografico – ha dichiarato l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico Federico Ferrari – ma un’area centrale caratterizzata da una pluralità di funzioni dove commercio e servizi sono il motore per rigenerare il tessuto urbano e accrescerne l’attrattività sociale, economica, culturale e turistica”.

Si tratta di uno strumento strategico riconosciuto ufficialmente dalla Regione Emilia-Romagna nel luglio 2025, per il quale proprio in questi giorni sono stati riaperti i termini per le adesioni da parte degli esercizi commerciali che possono aderire compilando l’apposito modulo reperibile sul sito del Comune di Sassuolo o presso gli uffici preposti.

“La governance del progetto – ha sottolineato l’Assessore – è improntata alla massima collaborazione tra Comune, Associazioni di categoria, terzo settore e imprese che ringrazio per il proficuo percorso portato avanti insieme fino ad oggi. L’obiettivo è implementare sei linee strategiche che spaziano dall’innovazione alla riqualificazione, fino all’accessibilità urbana e al potenziamento degli eventi. Aderire all’accordo di partenariato, da parte dei singoli esercizi commerciali, è importante perché è in uscita il bando che permetterà al Comune di richiedere contributi su tre assi principali: promozione e animazione territoriale, investimenti per l’arredo urbano e soprattutto incentivi diretti alle Imprese situate all’interno dell’Hub”. Su quest’ultimo punto è stata presentata la prima bozza di investimenti sull’innovazione delle imprese e delle pratiche commerciali redatte dalle Associazioni di Categoria.

In tema di promozione e animazione territoriale e turistica di Sassuolo è stato presentato infine il calendario di eventi già programmati per questo 2026 frutto di un percorso partecipato che ha coinvolto associazioni del terzo settore e imprese fra appuntamenti storici e alcune novità.

I principali avvenimenti: