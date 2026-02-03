Gravi carenze sul profilo della sicurezza: circolo privato chiuso per 15 giorni a Bologna su disposizione del Questore

A seguito di un controllo amministrativo congiunto effettuato dalla Polizia di Stato con la collaborazione di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Ispettorato del Lavoro, il Questore di Bologna ha disposto un provvedimento di sospensione temporanea delle attività di un circolo privato situato a Bologna, in via Enrico Mattei.

Il controllo, svolto nella serata tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 2026, ha evidenziato gravi e diffuse carenze sotto il profilo della sicurezza dei locali e della regolarità amministrativa. In particolare, sono state riscontrate condizioni non idonee a garantire l’incolumità degli avventori e dei soci frequentatori, tra cui: criticità legate alle uscite di emergenza parzialmente ostruite e non segnalate; irregolarità all’impianto elettrico; mancanza dei dispositivi antincendio, della segnaletica di sicurezza e alla documentazione tecnica obbligatoria.

È inoltre emersa l’assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le attività svolte, nonché l’impossibilità, al momento del controllo, di esibire la documentazione relativa alla regolare costituzione e operatività dell’associazione e alle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

Alla luce delle violazioni accertate e del concreto rischio per l’incolumità pubblica e degli avventori, il Questore della Provincia di Bologna ha disposto la sospensione di tutte le attività soggette ad autorizzazione di polizia, comprese quelle di somministrazione e intrattenimento, per la durata di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini, e rientra nell’ambito di una più ampia e strutturata strategia di azione, volta al controllo e al ripristino di situazioni di illegalità tali da creare pericolo per la sicurezza collettiva. Attività analoghe proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito delle azioni di controllo programmate.