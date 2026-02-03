martedì, 3 Febbraio 2026
E' morto Angelo Ottani

Sassuolo
Cordoglio in città per la scomparsa di Angelo Ottani. La famiglia ha dato la notizia solo oggi, ad esequie avvenute: 89 anni, autentica icona del calcio modenese – è arrivato alla massima serie con i ‘gialli’, nelle cui fila ha militato dalla metà degli anni Cinquanta al 1965, poi ha giocato nella Cremonese ed è stato allenatore del Sassuolo negli anni ’70 – dopo la carriera calcistica si era dedicato all’altra sua grande passione, il restauro di mobili antichi.

Lascia le figlie Angela e Stefania e la moglie Liliana Mazzoni.

 

















