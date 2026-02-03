Digitale facile, a Reggio Emilia aperto un nuovo sportello

È attivo da questa settimana, presso l’anagrafe di via Toschi, un nuovo sportello Digitale facile dove è possibile rivolgersi per assistenza rispetto all’uso di internet e l’accesso ai servizi digitali. Lo sportello, gestito da volontari, sarà aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17.20, il sabato dalle 9 alle 12 nelle giornate del 14, 21 e 28 febbraio e il 14 marzo. L’accesso è libero senza necessità di prenotazione.

Il nuovo sportello si aggiunge alla rete dei punti “Digitale facile” presenti sul territorio e pensati per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati. Nei punti Digitale facile vengono erogati diversi servizi a carattere formativo e informativo grazie alla presenza di operatori facilitatori digitali con competenze avanzate. I servizi offerti dagli sportelli comprendono la formazione e l’assistenza personalizzata individuale, erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati.

Fra le competenze trasmesse dallo sportello a titolo di esempio ci sono il supporto alla richiesta online di cittadinanza, richiesta o aggiornamento on-line permesso di soggiorno, utilizzo e operazioni sul portale o all’App dell’Agenzia delle Entrate, utilizzo e operazioni su portale o sull’App Inps, iscrizione dei figli agli istituti scolastici, risoluzione di problemi online per utenze, risoluzione di problemi digitali (come mail, cloud, account), elementi base di utilizzo delle piattaforme social, attivazione e manutenzione account Spid, autenticazione tramite Spid, utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico (per consultare referti, ricette, deleghe), App Io, accesso e basi App MyInps, pagamenti Pa, autenticazione tramite Ce.

Diversamente dallo sportello di via Toschi, agli altri Punti Digitale Facile si accede solo su appuntamento telefonando al Punto Digitale facile di via Farini 2/1 al numero 0522 585553 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; online sul sito https://affluences.com/digitale-facile-reggio-nellemilia; tramite la app mobile Affluences, oppure contattando il call center regionale 800141147.

Lo sportello “Digitale facile” è il progetto promosso dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con il Laboratorio aperto ai Chiostri di San Pietro, Impact Hub Reggio Emilia alcuni centri sociali cittadini e altri enti del Terzo Settore nell’ambito del progetto regionale Digitale Facile Emilia-Romagna finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per alfabetizzare i cittadini all’uso delle nuove tecnologie facilitandoli nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali pubblici e privati.

Rete dei Punti Digitale Facile accessibile solo su appuntamento: