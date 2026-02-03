Diciotto anni di “Neve Natura”: il Parco Nazionale rinnova l’esperienza invernale tra educazione, ambiente e territorio, confermandosi laboratorio educativo diffuso

Prende il via la nuova edizione di “Neve Natura”, il programma di attività educative e di scoperta che, dal 2007 con soli due anni di pausa a causa della pandemia, rappresenta un punto di riferimento per la didattica ambientale del Parco Nazionale. In 18 anni di attività, l’iniziativa ha accompagnato in Appennino oltre 9.000 studenti, contribuendo in modo concreto alla diffusione di una cultura della montagna consapevole, sicura e sostenibile.

“Neve Natura” è molto più di un progetto educativo: è un’esperienza che intreccia educazione ambientale, valorizzazione del territorio e sostegno alle attività locali animate anche nei mesi di minor flusso turistico. Scuole, guide, educatori, strutture ricettive e servizi del territorio collaborano ogni anno per offrire un’accoglienza qualificata e un’offerta formativa di alto livello.

Anche per questa edizione, il programma propone un calendario ricco di appuntamenti: escursioni sulla neve, laboratori didattici, attività di osservazione delle tracce della fauna, lettura del paesaggio invernale e approfondimenti sul delicato equilibrio tra uomo e ambiente in quota. Le attività, condotte da guide ed educatori del Parco, privilegiano l’esperienza diretta, l’apprendimento attivo e il contatto autentico con la natura, attraverso l’osservazione, il gioco e la sperimentazione.

Tra le principali novità spicca l’ingresso dell’Atelier di Ligonchio tra le esperienze formative di “Neve Natura”. Situato nel cuore del Parco, l’Atelier rappresenta uno spazio innovativo in cui natura, scienza, tecnologia e creatività si incontrano, arricchendo l’offerta educativa con percorsi originali e coinvolgenti. All’interno del programma, l’Atelier diventa un luogo privilegiato per approfondire temi come energia, acqua, fenomeni naturali e rapporto tra ambiente e ingegno umano, attraverso laboratori interattivi pensati per stimolare curiosità, spirito di osservazione e pensiero creativo. Un’opportunità preziosa per integrare l’esperienza outdoor con momenti di esplorazione indoor, capaci di collegare quanto osservato sul territorio a riflessioni scientifiche ed espressive.

“Neve Natura è stata pensata per dare vivacità e senso all’inverno d’Appennino anche nella prospettiva del cambiamento climatico – ha dichiarato Fausto Giovanelli Presidente del Parco Nazionale – e anche in una giornata grigia, autunnale come quella di ieri, Ligonchio è stata ravvivata dai ragazzi di Sassuolo. Al mattino hanno sperimentato la neve sull’Asinara, una visita all’Atelier e la giornata si è conclusa con delle conferenze su vari aspetti naturalistici del territorio dell’Appennino. Sta resistendo alla prova del tempo e anche della qualità del territorio che viene esaltata al massimo facendola sperimentare direttamente, più con la presenza fisica che con le parole, da ragazzi di diverse generazioni. Neve Natura è anche uno strumento di eccezionale capacità promozionale dell’Appennino, oltre che uno strumento di educazione pratica al vivere in relazione stretta con la natura e di sostegno alle attività turistiche del territorio anche nelle giornate feriali e più grigie e anche quest’anno riusciremo a coinvolgere centinaia di studenti”.