Controlli della Polizia locale di Modena su di un hotel-ristorante cessato nel 2022

Un’attività alberghiera e di ristorazione, formalmente cessata dal 2022 ma ancora pienamente operativa, è stata scoperta nelle scorse settimane a Modena nel corso di un controllo congiunto della Polizia Locale e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

L’intervento è stato condotto dagli agenti del Comando di via Galilei, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, a seguito di una richiesta di intervento qualificata. Dagli accertamenti documentali preliminari, l’attività risultava cessata da oltre due anni.

Il sopralluogo ha invece permesso di verificare che sia l’attività alberghiera che quella di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande erano regolarmente in svolgimento. Nei confronti del responsabile sono state quindi contestate le violazioni amministrative per esercizio pubblico abusivo e gestione di struttura ricettiva non autorizzata, con sanzioni complessive pari a 6.000 euro.

Contestualmente alla contestazione delle violazioni, è stata disposta l’immediata cessazione delle attività ricettive e di somministrazione.

L’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha quindi dato corso agli accertamenti sulla regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare attenzione all’eventuale presenza di lavoro sommerso. Sarà inoltre la Polizia locale a trasmettere una segnalazione qualificata all’Agenzia delle Entrate, poiché il gestore dell’attività non risulta aver presentato dichiarazioni fiscali dal 2022.

È stata infine inviata una segnalazione anche al Servizio Tributi del Comune di Modena per ulteriori verifiche sulla regolarità contributiva e sul pagamento dei tributi comunali, in particolare Tari e Imu.