Concessioni balneari, il Mit annuncia un bando-tipo per promuovere condizioni omogenee di affidamento

RegioneRomagna
De Pascale e Frisoni: “Le Regioni siano coinvolte in prima battuta. Questo tema non può essere affrontato con annunci a mezzo stampa. Lavoriamo insieme per una soluzione condivisa che tenga conto delle specificità dei territori”

“Le concessioni balneari sono un tema di grande attenzione per l’Emilia-Romagna. Come sempre siamo disponibili ad avviare un confronto aperto e costruttivo e a dare concretamente una mano per arrivare a una soluzione condivisa da tutte le parti interessate. Notiamo però che il coinvolgimento delle Regioni, sulle quali il provvedimento impatta direttamente in termini economici e occupazionali, avviene con annunci a mezzo stampa quando sarebbe meglio sedersi operativamente insieme. Non capiamo perché questo non sia possibile e dispiace che non si riesca a trovare una modalità che metta in primo piano le specificità dei singoli territori”.

Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni, commentano l’annuncio del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di sottoporre alla Conferenza unificata, per un parere, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento delle concessioni balneari.

















