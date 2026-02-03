Bilancio partecipativo, c’è tempo fino al 25 febbraio per votare i progetti

I progetti che hanno passato il vaglio dell’apposita Commissione hanno obiettivi anche molto diversi: qualcuno punta a implementare le attrezzature nei parchi, c’è chi parla di sicurezza, chi si concentra sull’impiantistica sportiva. Sono 10 in totale i progetti del Bilancio partecipativo che, fino a mercoledì 25 febbraio, verranno sottoposti al voto dei cittadini, con modalità sia online che cartacea. Anche quest’anno, con il Bilancio Partecipativo il Comune di Vignola, infatti, mette a disposizione 100.000 euro del Bilancio comunale per realizzare progetti per la città scelti direttamente dai cittadini.

Dal 17 novembre al 12 dicembre 2025 erano state presentate 17 proposte, che sono state valutate nelle settimane successive dalla Commissione tecnica comunale appositamente costituita. 10, come detto, le proposte ammesse alla fase di voto, che sarà possibile effettuare sulla piattaforma web partecipa.comune.vignola.mo.it oppure presso le postazioni di voto cartaceo istituite presso Villa Trenti, ma anche, in date elencate sulla piattaforma, in occasione dei mercati del giovedì, presso alcuni supermercati cittadini e, un paio di domeniche pomeriggio, anche nella hall del Teatro Fabbri. Per votare è necessario presentarsi muniti di documento d’identità e codice fiscale. Possono votare tutti coloro che hanno compiuto 16 anni d’età e risiedono a Vignola, oppure sono cosiddetti city user, ovvero lavorano, studiano o fanno volontariato a Vignola.

Ecco l’elenco dei progetti che possono essere votati dai cittadini:

1 – Insieme diamo vita alle feste! Con l’attrezzatura condivisa, per una comunità più unita – Creare una dotazione adeguata di attrezzature che permettano alle associazioni locali, alle scuole e all’Amministrazione comunale di organizzare eventi aperti alla cittadinanza, come convegni, conferenze, piccoli intrattenimenti musicali e culturali, punti ristoro e altre iniziative.

2 – Pedaliamo per una città più sicura – Acquistare 6 e-bike (4 uomo, 2 donna) dotate di luci potenziate, frecce e borse impermeabili. Inclusi dispositivi di sicurezza, ricetrasmittenti, antifurti, kit manutenzione, batteria di scorta, minicompressore, rastrelliera e 2 colonnine di ricarica con installazione, per un monitoraggio dinamico delle aree più periferiche della città.

3 – ViviamoBrodano – Acquistare attrezzi outdoor e giochi per giovani dai 15 ai 30 anni nel Parco dei bambini di Brodano. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una recinzione bassa per l’area bimbi, l’installazione di un tavolo con sedute in metallo e la rimozione di un cancello inutilizzato.

4 – Cortile “vivo”: giocare, esplorare, imparare – Trasformare il cortile della Scuola Primaria G. Mazzini in uno spazio di svago ed educativo: rimozione di arredi obsoleti, installazione di nuovi tavoli e panchine e di strutture per attività outdoor e sportive; arricchimento del verde per un ambiente sicuro e accogliente per tutta la comunità.

5 – Book Crossing Open House, officina culturale sociale – Rendere accessibile, sicuro e idoneo al servizio pubblico il punto del Book Crossing Open House, che, pur essendo provvisorio, si sta configurando come un punto polivalente usufruibile da tutti, senza barriere. Uno spazio dove dare libertà all’arte in tutte le sue forme e permettere a chiunque di usufruirne ed esprimersi.

6 – Realizzazione Campo da Bocce – Realizzare un campo da bocce per il tempo libero per arricchire l’offerta sportiva in città, in una disciplina che in Italia è praticata da persone di tutte le età. Il campo verrà realizzato in un’area pubblica, valutando l’eventuale fattibilità di una recinzione e di arredi pertinenti.

7 – Parco Aldo Moro…dove nasce comunità – Rinnovare il parco accanto alla Scuola Aldo Moro con la rimozione dei giochi obsoleti e l’installazione di nuove attrezzature inclusive e sicure. Sono previsti nuovi arredi, zone d’ombra, pavimentazioni antitrauma e interventi di verde per uno spazio accessibile e accogliente.

8 – Vignola Beach Arena – Realizzare una recinzione perimetrale alta almeno 4 m per i due campi da beach volley del Centro Nuoto Comunale, con rete o pannelli resistenti, pali in acciaio e cancelli di sicurezza. Potenziare l’illuminazione con un impianto di luci a LED ad alta efficienza energetica per l’uso serale dei campi.

9 – Una nuova partita per il Parco Europa – Riqualificare il campo da calcio in erba del Parco Europa con la sostituzione delle porte esistenti con porte da calcio a 5 e l’installazione di reti di protezione e recinzioni alte sui lati più sensibili, per contenere i palloni e ridurre i disagi alle aree circostanti.

10 – Tutti in piscina – Riqualificare il Centro Nuoto Comunale di Vignola sul fronte della sicurezza e dell’inclusione. Sostituzione urgente delle corsie di nuoto, vecchie e pericolose, con nuove corsie anti-onda omologate, e creazione di una zona morbida multisensoriale all’aperto per bambini e ragazzi con disturbi dello spettro acustico, come spazio di calma e decompressione.

Il 28 febbraio verranno presentati pubblicamente i risultati e verranno proclamati i progetti vincitori. Saranno finanziati, infatti, i progetti più votati, fino a esaurimento del budget disponibile, con al massimo un progetto per ciascuna categoria tematica. L’intero procedimento potrà essere consultato sulla piattaforma web partecipa.comune.vignola.mo.it.