Biblio Correggio: il nuovo calendario di incontri

Tanti impegni, tante opportunità ma, a volte e purtroppo, anche maggiori possibilità di contrattempi. E stavolta ne sono capitati due insieme.

La Biblio di Correggio annuncia che l’appuntamento con Andrea Pennacchi del 5 febbraio è rimandato a causa di impegni cinematografici dell’attore e drammaturgo: lo slittamento di due settimana delle riprese del suo attuale ingaggio cinematografico hanno costretto a rimandare una serie di appuntamenti tra i quali quello di Correggio. Sopraggiunte priorità familiari, invece, hanno costretto anche il capitano della Reggiana Paolo Rozzio a rimandare l’incontro dell’11 febbraio.

Entrambi gli appuntamenti saranno ricalendarizzati e verranno comunicati al più presto possibile.

Prosegue invece senza sorprese il programma della Biblio come da calendario già diffuso.

Sabato 7 febbraio alle ore 16:30 in Sala Eventi la poesia entra in scena con “Semplici abbandoni” (Einaudi, 2025): l’autore Alberto Bertoni ne dialoga con Federica Prandi.

Sabato 14 febbraio alle ore 16:30, sempre in Sala Eventi, Paola Jacobbi presenta LUISA – Luisa Spagnoli: volitiva, geniale, controcorrente” (Sonzogno, 2024) e ne parla con Federica Prandi.

Giovedì 19 febbraio alle ore 9, in Sala Eventi, è in programma l’incontro con l’autrice Annalisa Strada, rivolto agli istituti scolastici di Correggio.

Sabato 21 febbraio alle ore 15:30 torna il Gruppo Lettura con “L’inventario dei sogni” di Chimamanda Ngozi Adichie (Einaudi, 2025), per un pomeriggio dedicato al confronto e alle domande che la letteratura sa aprire.

Chiusura di mese all’insegna del cinema d’autore: sabato 28 febbraio alle ore 10 in Sala Eventi la proiezione di “Lo chiamavano Vicky” (documentario, Italia, 2011, 50 minuti) e sabato 28 febbraio alle ore 16:30 “Le avventure del lupo. La storia quasi vera di Stefano Benni” (Italia, 2018, 85 minuti), entrambi per la regia di Enza Negroni, con la presenza della regista.

Gli appuntamenti si tengono in Sala Eventi salvo diversa indicazione. Per prenotazioni: biblioteca@comune.correggio.re.it. La Biblio è in viale Cottafavi 2, Correggio.