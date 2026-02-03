martedì, 3 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseAl Mac Mazzieri di Pavullo la Compagnia Balletto Siena che porta in...





Al Mac Mazzieri di Pavullo la Compagnia Balletto Siena che porta in scena ‘Fellini, la dolce vita di Federico’

Appennino ModeneseAppuntamentiPavullo nel Frignano
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano (MO) curata da ATER Fondazione prosegue all’insegna della danza giovedì prossimo 5 febbraio con la Compagnia Balletto Siena che porta in scena Fellini, la dolce vita di Federico con la regia e la coreografia di Marco Batti su musiche di Nino Rota, Nicola Piovani e Max Richter.

Venerdì 6 febbraio nell’ambito della MAC Dance Week, la Compagnia Balletto di Siena condurrà un workshop riservato agli allievi e ai corsisti di Centro Danza Studio D.I.A., Associazione Le Muse e Area Fitness presso gli spazi del Centro Danza Studio D.I.A. sempre a Pavullo.

In occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini, il Balletto di Siena prende ispirazione dal magico, onirico mondo del regista riminese, rendendo omaggio alla sua cinematografia e celebrandone il genio creativo. Sulle note di Nino Rota e Nicola Piovani, i compositori che hanno saputo intercettare e tradurre in musica l’immaginario felliniano, appaiono in scena personaggi straordinari, e si evocano storie che hanno reso immortale il cinema italiano…

Si possono effettuare prenotazioni all’indirizzo info@cinemateatromacmazzieri.it e al numero 0536 304034

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.