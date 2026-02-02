Seminario sugli “incidenti stradali e tecniche di scarcerazione e messa in sicurezza”, per i Vigili del Fuoco Volontari

Si è svolto nella giornata del 1 febbraio, il seminario formativo dedicato alla gestione degli incidenti stradali, ospitato presso la sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Finale Emilia. L’evento ha visto una partecipazione straordinaria, richiamando personale volontario proveniente da numerosi distaccamenti del territorio, a testimonianza della forte volontà di aggiornamento che anima il Corpo Nazionale.

Il seminario ha rappresentato un momento cruciale di confronto professionale, focalizzandosi interamente sull’evoluzione delle metodologie di approccio all’intervento e sulle nuove tecniche di estricazione. Con l’evolversi della tecnologia automobilistica (veicoli elettrici, ibridi e nuovi materiali costruttivi), la rapidità e la precisione delle manovre di soccorso sono diventate sfide sempre più complesse che richiedono una preparazione tecnica d’eccellenza.

Durante le sessioni, i partecipanti hanno potuto approfondire:

nuovi protocolli di sicurezza;

procedure standardizzate per la messa in sicurezza dello scenario operativo;

metodologie all’avanguardia per liberare i feriti dalle lamiere riducendo al minimo i traumi secondari;

focus sull’impiego efficace di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici su veicoli moderni;

ottimizzazione dei tempi di intervento in sinergia con il personale sanitario.

La numerosa affluenza al seminario dimostra quanto sia sentito il valore della formazione continua. Aggiornare le competenze dei volontari significa garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro per tutta la provincia di Modena e delle zone limitrofe, ribadendo l’impegno costante nella tutela della sicurezza pubblica.