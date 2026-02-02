lunedì, 2 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Secondo appuntamento con "Palestra per genitori e figli": quando lo sport incontra l'educazione

Giovedì 5 febbraio alle ore 19, presso la Sala degli Specchi della Polisportiva Cognentese, torna il format ideato da Fuori Campo 11 con la direzione scientifica del dott. Marco Franchini: “Palestra per genitori e figli”.

Il titolo del secondo incontro sarà “Sii felice. Ogni sfida è possibile”, un invito a riflettere sul significato della felicità in relazione alla crescita, alle difficoltà e al valore educativo dello sport condiviso tra adulti e ragazzi.

Dopo il successo del primo incontro, il percorso continua mettendo al centro la relazione tra genitori e figli, lo sport come palestra di vita e gli strumenti per affrontare insieme le sfide quotidiane con consapevolezza e positività.

*L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutte le famiglie, allenatori, educatori e adulti che vogliono mettersi in gioco.
Un'occasione preziosa per fermarsi, ascoltare e condividere.

 

















