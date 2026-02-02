Reggiolo, il centro storico cresce: nuove 8 aperture da settembre e segnali concreti di vivacità commerciale

Continuano le aperture di nuove attività commerciali a Reggiolo, a conferma di un centro storico vivo, attrattivo e in continua evoluzione. Un segnale importante per una comunità di circa 9.300 abitanti, che dimostra come il commercio di prossimità resti un elemento centrale della qualità urbana e della vita quotidiana del paese.

Da settembre ad oggi sono state inaugurate otto nuove attività commerciali nel centro storico, un dato significativo che testimonia la fiducia di nuovi imprenditori nel territorio e la capacità di Reggiolo di offrire un contesto favorevole per chi sceglie di investire. Le nuove aperture stanno contribuendo a generare movimento, relazioni e nuove opportunità, rendendo il centro sempre più frequentato e vissuto.

Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha lavorato in modo costante per rendere il paese più attrattivo, curato e accessibile, investendo sulla qualità degli spazi pubblici, sulla valorizzazione del centro storico e su politiche capaci di sostenere il commercio locale. Un lavoro che oggi trova riscontro nei numeri e nella vitalità che si respira nelle vie del paese e che guarda già al futuro, con altre nuove aperture previste entro la primavera.

«Negli ultimi dieci anni, grazie anche ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione per la rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal sisma, a Reggiolo sono state aperte oltre ottanta nuove attività commerciali, un risultato davvero eccezionale per un comune delle nostre dimensioni» commenta il sindaco Roberto Angeli. «È chiaro che nel percorso naturale di un’attività possano esserci chiusure, legate al pensionamento dei titolari o alle difficoltà del mercato, ma il fatto che tante persone continuino a mettersi in gioco e a provarci è un segnale estremamente positivo. Questo dinamismo crea vivacità per tutto il paese, rafforza il tessuto economico locale e contribuisce ad aumentare l’attrattività di Reggiolo, portando nuovi clienti anche dai comuni limitrofi».

Un ruolo importante in questo percorso è svolto anche dal mondo associativo e dalla capacità del territorio di animare il centro storico con iniziative ed eventi. «Un merito significativo di questa rivitalizzazione va riconosciuto al grande lavoro del mondo associativo» sottolinea l’assessore al commercio Ingrid Daolio. «Le numerose iniziative che vengono organizzate in piazza durante l’anno contribuiscono a rendere vivo il paese e a rafforzare il legame tra commercio e comunità. Un ringraziamento particolare va all’associazione Vivi Reggiolo, che raggruppa oltre settanta commercianti e che, con il suo impegno costante, promuove eventi e attività capaci di mantenere Reggiolo dinamica, accogliente e attrattiva».

La vivacità commerciale rappresenta uno degli indicatori più concreti della salute di una comunità. I segnali che arrivano dal centro storico di Reggiolo raccontano un paese che investe su sé stesso e sul valore delle relazioni, grazie a un lavoro condiviso tra amministrazione, associazioni, commercianti e cittadini.