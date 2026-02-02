Quattro entrate, cinque uscite: il mercato di gennaio del Sassuolo

Si chiude con quattro acquisti e cinque cessioni il mercato invernale di Sassuolo. «Abbiamo fatto quanto dovevamo: siamo soddisfatti», ha detto l’Amministratore Delegato neroverde Giovanni Carnevali, che alle operazioni perfezionate del corso dell’ultimo giorno di trattative aveva già fatto precedere le cessioni di Cheddira al Lecce e di Paz alla Reggiana e l’acquisto di Nzola dalla Fiorentina.

Ebbene, il Sassuolo ha aggiunto ai partenti anche gli attaccanti Skjellerup e Pierini (Spezia e Sampdoria) e quella del difensore Odenthal, in prestito al Bari.

Sul fronte arrivi, invece, per le difesa arrivano i prestiti di Garcia dal Marsiglia e di Pedro Felipe dalla Juvenus Next Gen e un investimento importante – 10 milioni di euro – per il giovane (18 anni) Darryl Bakola, in arrivo anche lui dal Marsiglia, rispetto al quale i neroverdi hanno riscattato Konè, preso in prestito la scorsa estate dal club francese, che adesso è a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Sassuolo.