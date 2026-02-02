Presentazione pubblica dello studio di marketing territoriale del Distretto Ceramico

Si terrà Mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 17:30 presso il Castello di Formigine, la presentazione pubblica dello studio di marketing territoriale promosso dall’Unione dei Comuni del Distretto ceramico e realizzato con il supporto delle società Studiowiki e Ideazione.

Lo studio è stato costruito a partire dagli esiti del percorso partecipativo che ha coinvolto più di 40 soggetti del territorio tra enti pubblici, operatori economici, associazioni culturali e di categoria, con l’obiettivo di costruire una strategia condivisa per la valorizzazione dei centri storici e montani dei comuni dell’Unione.

Il documento individua una roadmap di azioni concrete e progressive, finalizzate ad affrontare alcune sfide comuni – come la frammentazione dell’offerta e la difficoltà di lettura unitaria del territorio – trasformandole in opportunità di rilancio. Tra i temi chiave emergono la costruzione di filoni di offerta integrata, il miglioramento dell’accessibilità e dell’accoglienza, il ruolo strategico degli eventi di Distretto e l’importanza di una cabina di regia stabile in grado di coordinare e monitorare le politiche di sviluppo e attrattività.

Il percorso di co-progettazione che ha portato alla stesura dello studio si è articolato in tre tappe partecipative, svolte nei Comuni dell’Unione nel mese di ottobre 2025. In ciascun incontro, amministratori, operatori e cittadini hanno contribuito all’individuazione dei target di riferimento e alla definizione di obiettivi comuni, rafforzando il dialogo tra pianura e montagna e costruendo le basi per una strategia di sviluppo condivisa, sostenibile e orientata al lungo periodo.

L’incontro del 4 febbraio sarà l’occasione per restituire pubblicamente i risultati del lavoro svolto e illustrare le principali linee strategiche rivolte a target specifici di visitatori e fruitori del territorio, aprendo ad una nuova fase di confronto sull’attuazione delle azioni previste, in un’ottica di collaborazione tra tutti gli attori del Distretto.

La partecipazione all’evento è libera e aperta a tutti. Per motivi organizzativi, è gradita l’iscrizione scrivendo a segreteria@ideazionesrl.it.