Non si ferma all’alt, inseguito e fermato addosso aveva droga: arrestato a Reggio Emilia

Nella serata di sabato 31 gennaio, intorno alle ore 22:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di pattugliamento del territorio durante il fine settimana, hanno proceduto al controllo di un SUV che procedeva ad alta velocità su viale Ramazzini.

A quel punto gli operatori intimavano l’alt al conducente che, ignorando l’ordinativo ricevuto, proseguiva la marcia aumentando la velocità e tenendo una guida pericolosa per gli altri utenti della strada.

Immediatamente la Volante si metteva all’inseguimento, riuscendo poco dopo a far arrestare la marcia del veicolo e procedendo ad effettuare un controllo ed identificare il conducente per un 24enne di origine tunisina.

All’interno dell’abitacolo gli agenti della Polizia di Stato trovavano una bustina di cellophane contenente sostanza bianca che, a seguito di specifici controlli, risultava essere cocaina del peso di circa 150 grammi. Inoltre, sempre all’interno della vettura, venivano rinvenuti un bilancino e altro materiale utile al confezionamento di sostanza stupefacente.

Il 24enne veniva accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato tratto in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e, quindi, messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.