Nei territori dell’Unione Colline Matildiche arriveranno gli educatori di strada

Da febbraio l’Unione Colline Matildiche avvierà una nuova progettualità di educativa di strada, indirizzata all’avvicinamento e ingaggio dei giovani del territorio, sia singoli che gruppi, con particolare riferimento agli adolescenti e ai pre-adolescenti.

Si tratta di un’attività sperimentale, indirizzata sia alla mappatura dei principali luoghi di ritrovo informali dei ragazzi del nostro territorio (strade, parchi, piazze, ecc…), che alla lettura e monitoraggio dei bisogni e all’intercettazione precoce degli eventuali potenziali comportamenti a rischio.

L’azione “in strada” negli spazi informali di socializzazione dei ragazzi/e, permette di incontrare anche giovani non coinvolti nei circuiti istituzionali, fornendo un osservatorio diretto sui loro bisogni.

Si prevedono quindi uscite dedicate sul territorio di una coppia di operatori a cadenza periodica (tendenzialmente settimanale), negli orari pomeridiani e serali, che svolgeranno questa attività in rete e connessione con i Servizi Sociali dell’Unione; le uscite potranno essere intensificate per particolari eventi, nel periodo estivo e/o su bisogni individuati in fase di mappatura.

L’attività verrà svolta da educatori afferenti a differenti cooperative che, per la realizzazione di questa progettualità, si sono associate in cordata: “Giro del Cielo”, “Dimora d’Abramo” e “Ceis”.

Le azioni che verranno messe in campo sul territorio dell’Unione rientreranno in un progetto più ampio e complessivo denominato “DesTEENazioni – Desideri In Azione”, che si sviluppa a livello distrettuale (Unione Colline Matildiche, Unione Terre di Mezzo e Comune di Reggio Emilia) e che realizza sull’intero territorio varie tipologie di attività a valenza socioeducativa, finalizzate alla realizzazione di servizi integrati rivolti alle giovani generazioni.

“DesTEENazioni – Desideri in Azione” include anche la realizzazione di uno spazio multifunzionale denominato “ZOOM – un posto per giovani”, ubicato a Reggio presso il Villaggio Dossetti – via Martiri della Bettola 21 – accessibile anche ai ragazzi del territorio dell’Unione, dedicato alla realizzazione di attività aggregative, laboratoriali, ludico-educative.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Sportello Sociale, dal lunedì al venerdì, al mattino, al seguente numero telefonico: 0522/247811.