Modena, i libri come luoghi da abitare: l’eredità viva di Vera Sighinolfi

Dopo la giornata clou del 24 gennaio scorso, il progetto “Una Vera {piccola} meraviglia. La lettura regalata: quello che Vera Sighinolfi ci ha detto, dato, insegnato” prosegue anche nei mesi di febbraio e marzo. Scomparsa nel 2014, Vera Sighinolfi può considerarsi una ‘pioniera’ dell’educazione alla lettura quando ancora non esistevano parole per definirla.

A partire dagli anni Ottanta, dalla biblioteca di quartiere Modena Est, ha costruito un modo nuovo di avvicinare i bambini ai libri, immaginandoli non come strumenti scolastici, ma come spazi da abitare, attraversare, esplorare. Ha ideato percorsi bibliografici, curato mostre di libri e illustrazioni, portato autori e illustratori nelle scuole e nelle biblioteche, formato insegnanti e bibliotecari, inventato progetti capaci di mettere in relazione bambini, città e immaginazione.

Le nuove occasioni di incontro si articolano tra lo spazio di Equilibri e il Punto di Lettura Modena Est. L’obiettivo è fare della memoria una pratica quotidiana, lontana da celebrazioni effimere, capace di rinnovarsi attraverso attività di lettura, narrazione e laboratorio pensate per diverse fasce d’età. Mercoledì 4 febbraio alle 16.45, negli spazi di via del Lancillotto 24, i bambini dai 7 ai 10 anni sono coinvolti in “La fabbrica dei libri”, un laboratorio dedicato alla costruzione di pop-up, dove il libro prende forma tra mani, carta e immaginazione. Nello stesso pomeriggio, e fino al 25 febbraio, è possibile visitare “La camera delle piccole Veramiglie”, un ambiente che restituisce lo spirito del progetto e invita a soffermarsi, esplorare, riconoscere. Orari: mercoledì dalle 16 alle 18.30 e sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il percorso prosegue al Punto di Lettura Modena Est (via Indipendenza 25) con appuntamenti pensati per i più piccoli. Il 19 febbraio, bambine e bambini dai 3 ai 6 anni sono accompagnati in un viaggio tra storie di mistero, paura, fame e avventura, popolato da personaggi che trovano il coraggio di sfidare giganti e mettersi in cammino. Il 26 marzo, infine, la memoria si traduce in gesto pittorico con “Brilla al buio”, un laboratorio di pittura a effetto meraviglia per bambini dai 6 ai 10 anni, dove il buio diventa spazio di scoperta e sorpresa.

“Una Vera {piccola} meraviglia” è un progetto di Equilibri, realizzato in collaborazione con la Polisportiva Modena Est e il sistema bibliotecario modenese, con il patrocinio del Comune di Modena. Le attività sono su prenotazione al numero 059 283449.