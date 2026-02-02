Mercoledì 4 febbraio anche a Reggio Emilia si celebra la Giornata mondiale contro il cancro

La Giornata mondiale contro il cancro di mercoledì 4 febbraio sarà celebrata anche a Reggio Emilia, nodo della Rete oncologica ed emato-oncologica della Regione Emilia-Romagna, con un appuntamento che vedrà l’intervento dell’Assessore regionale alle Politiche per la Salute Massimo Fabi.

L’incontro, in programma alle ore 16 all’auditorium del Core, sarà aperto dal saluto del Direttore generale Davide Fornaciari, cui seguiranno gli interventi del Coordinatore della rete e Direttore della Struttura di Oncologia del Santa Maria Nuova Carmine Pinto, del Direttore scientifico dell’IRCCS Antonino Neri e delle associazioni di pazienti.

Il pomeriggio sarà concluso dal fisarmonicista Andrea Coruzzi nell’ambito di Donatori di Musica, l’associazione che dal 2009 porta momenti di svago nei reparti oncologici degli ospedali italiani e che dal 2016, grazie all’impegno della Casa Musicale Del Rio, offre concerti mensili al 3° piano del Core per degenti, loro familiari, operatori.