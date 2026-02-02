lunedì, 2 Febbraio 2026
Legambiente Reggio Emilia festeggia 30 anni: sabato 7 giornata aperta tra volontariato, poesia e cinema

AmbienteAppuntamentiReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Il circolo Legambiente Reggio Emilia celebra 30 anni di attività con una giornata aperta alla città: sabato 7 febbraio 2026, dalle 9:40 alle 23:00, alla SD Factory (via Brigata Reggio 29), ingresso libero. In programma al mattino un confronto su legalità e tutela ambientale con Legambiente, istituzioni e corpi preposti; nel pomeriggio incontri su pace e ambiente, letture per bambini, workshop con realtà del territorio, poetry slam open mic; in serata cineforum con il documentario “Bigger Than Us – Un mondo insieme” (ore 21). Al termine della proiezione, sono previste riflessioni condivise e i saluti finali, a chiusura di una giornata pensata per celebrare il passato e accendere nuove idee per il futuro.

La festa del 7 febbraio è un invito rivolto a tutta la città: giovani, famiglie, scuole, associazioni, istituzioni, a riconoscersi in un percorso comune e a rilanciarlo con energie nuove. Un anniversario che diventa un’occasione concreta per incontrarsi, ascoltarsi e immaginare una Reggio Emilia sempre più attenta all’ambiente, alla legalità e alla qualità della vita.

Pranzo e aperitivo serale gratuito per tutti a buffet vegano (su prenotazione). Per maggiori info: segreteria@legambientereggioemilia.it – cell: 3289860926 – www.legambientereggioemilia.it – canali social Facebook e Instagram “Legambiente Reggio Emilia”.

















