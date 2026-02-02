“Le malattie del sangue”: incontro pubblico promosso da AVIS Comunale di Bagnolo in Piano

Le malattie del sangue: informarsi per non avere paura. Un incontro pubblico promosso da AVIS per fare chiarezza, diffondere conoscenza e rafforzare la cultura della prevenzione

Informarsi è il primo passo per non avere paura. Da questo principio semplice ma fondamentale che nasce l’incontro pubblico “Le malattie del sangue: informarsi per non avere paura”, promosso da AVIS Comunale di Bagnolo in Piano, in programma mercoledì 4 febbraio 2026 alle ore 20.45, presso l’Ex Maki Pub di via M.M. Boiardo 4/4.

L’iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza un momento di informazione chiaro, accessibile e scientificamente autorevole su un tema spesso percepito come complesso e fonte di preoccupazione: le patologie del sangue.

Ad aprire la serata saranno i saluti della Presidente di AVIS Comunale di Bagnolo in Piano, Martina Bassi, che sottolineerà il ruolo dell’associazione non solo nella promozione della donazione, ma anche nella diffusione di una cultura della salute consapevole e partecipata.

Il cuore dell’incontro sarà rappresentato dagli interventi di tre relatori di grande esperienza il Dott. Francesco Merli, Direttore della Struttura Complessa di Ematologia dell’AUSL di Reggio Emilia, offrirà una panoramica sulle principali malattie del sangue, sui percorsi di diagnosi e cura e sulle prospettive offerte dalla ricerca e dall’innovazione terapeutica. La Dott.ssa Lucia Mangone, Responsabile scientifico del Registro Tumori Reggiano e Responsabile della Struttura Semplice Registro Tumori AUSL RE, approfondirà il valore dei dati epidemiologici, dell’osservazione scientifica e della prevenzione, elementi chiave per comprendere l’impatto delle patologie ematologiche sulla popolazione e il Dott. Salvatore De Franco, Presidente del CCM del Distretto AUSL di Reggio Emilia, avrà il compito di moderare la serata, favorendo il dialogo tra relatori e pubblico e valorizzando il confronto diretto con i cittadini.

L’obiettivo dell’incontro non è solo trasmettere informazioni, ma ridurre la distanza tra medicina e comunità , contrastare paure spesso alimentate dalla disinformazione e ribadire l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della solidarietà , anche attraverso il gesto della donazione di sangue.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di AVIS nel promuovere salute, consapevolezza e collettiva, rafforzando il legame tra associazioni, istituzioni sanitarie e territorio.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza. Un’occasione preziosa per ascoltare, capire, fare domande e uscire dall’incontro con uno strumento in più: la conoscenza.