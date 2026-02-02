Lapam Confartigianato premiata in occasione del IV Meeting Artigiancredito

Un riconoscimento al lavoro quotidiano svolto a fianco delle imprese del territorio. In occasione del “IV Meeting Artigiancredito”, Lapam Confartigianato ha ricevuto il riconoscimento come “MIGLIORE ASSOCIAZIONE IN FINANZA COMPLEMENTARE EMILIA-ROMAGNA 2025”.

Un premio di riconoscenza per l’attività svolta nel supportare micro, piccole e medie imprese nell’accesso a bandi, contributi e strumenti di finanza agevolata. Il premio valorizza l’impegno di una struttura che, negli ultimi anni, ha accompagnato numerose realtà imprenditoriali nella partecipazione a misure comunali, regionali e nazionali offrendo assistenza tecnica, consulenza personalizzata e supporto nella fase di presentazione e gestione delle domande.

«Questo riconoscimento – dichiara Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato – è il risultato di un lavoro costante e qualificato, che mette al centro i bisogni reali delle imprese. L’Ufficio credito e finanza agevolata rappresenta uno strumento strategico per aiutare gli imprenditori a cogliere opportunità spesso complesse da intercettare e da gestire autonomamente».

«Il premio ricevuto è un segnale importante che conferma il valore del nostro approccio operativo – afferma Daniele Mazzini, presidente Lapam Confartigianato –. Accompagnare le imprese nell’accesso ai finanziamenti significa rafforzarne la competitività, sostenere gli investimenti e favorire lo sviluppo del territorio. Dietro ogni bando c’è un lavoro di analisi, ascolto e affiancamento che con questo premio è stato riconosciuto».

«Il nostro ufficio – dichiara Federico Cantelli, responsabile dell’Ufficio credito e finanza agevolata di Lapam Confartigianato – continuerà a essere un punto di riferimento per le imprese associate, con l’obiettivo di rendere più accessibili le opportunità di finanziamento e contribuire alla crescita del tessuto economico locale. È un premio che voglio condividere con tutto il team che compone l’ufficio, perché è grazie al lavoro di squadra che si raggiungono obiettivi importanti».