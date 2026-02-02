Laboratori di carnevale in Ludoteca a Fiorano

E’ iniziato il Carnevale e la Ludoteca comunale di Fiorano Modenese propone a bambini e ragazzi i laboratori creativi gratuiti dal titolo “Coriandoli e Maschere”.

Lunedì 9 febbraio, alle ore 17, il primo appuntamento sarà dedicato ai ragazzi dai 9 ai 12 anni (4°, 5° sc. primaria, 1° sc. secondaria). Lo stesso laboratorio sarà ripetuto martedì 10 e giovedì 12 febbraio, dalle ore 17, per i bambini dai 6 agli 8 anni (1°, 2°, 3° sc. primaria).

Infine sabato 14 febbraio, alle ore 10.30, il laboratorio sarà aperto ai bambini dai 4 ai 5 anni, accompagnati da un adulto.

È possibile partecipare gratuitamente a un laboratorio; per i successivi è richiesta l’adesione alla ludoteca (che consente anche l’accesso al servizio di prestito giochi).

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0536 833414, email ludoteca@fiorano.it.

La ludoteca comunale “Barone rosso” è aperta, nel periodo invernale, il lunedì, martedì e giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13. L’accesso è libero e gratuito, solo per prendere in prestito i giochi occorre fare una tessera annuale al costo di 5 euro per residenti a Fiorano Modenese e 10 euro per i non residenti.