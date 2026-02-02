lunedì, 2 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaIncidente stradale a Rubiera: auto esce di strada nella notte, soccorso un...





Incidente stradale a Rubiera: auto esce di strada nella notte, soccorso un 44enne sassolese

CronacaIn evidenza Reggio EmiliaReggio EmiliaRubieraSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine di repertorio

Incidente stradale nelle prime ore di questa notte in località San Faustino di Rubiera. Poco prima delle ore 02:00, i Carabinieri della Stazione di Correggio sono intervenuti in via del Cane a seguito di una segnalazione della Sala Operativa del 118. Secondo i primi accertamenti effettuati dalla pattuglia intervenuta sul posto, si è trattato di un’uscita di strada autonoma.

Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di una Audi A3, un uomo di 44 anni residente a Sassuolo, ha perso il controllo del veicolo fuoriuscendo dalla sede stradale. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Correggio che hanno curato i rilievi di legge, è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118. Il conducente è stato soccorso e trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dal sinistro. La dinamica resta al vaglio dell’Arma di Correggio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.