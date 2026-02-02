lunedì, 2 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
In A1 chiusura notturna per la stazione di Terre di Canossa Campegine

RegioneViabilita'
Chiusura programmata anche per la stazione di Modena sud

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata e in uscita, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Parma o di Reggio Emilia.

Sempre sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 febbraio, sarà chiusa la stazione di Modena sud, in entrata in entrambe le direzioni. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:  verso Milano: Modena nord; verso Bologna: Valsamoggia.

















Redazione 1

