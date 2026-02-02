Furto su auto in sosta in via Piave a Modena: un arresto della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 40 anni per il reato di tentato furto aggravato. Nella giornata del 31 gennaio scorso, intorno alle ore 2.15, personale della Squadra Volante è intervenuto in via Piave a seguito di segnalazione da parte di un residente di un furto in atto su alcune autovetture in sosta.

Grazie alla descrizione fornita dal richiedente l’intervento, gli agenti hanno individuato e bloccato il 40enne in corso Vittorio Emanuele.

Nella sua disponibilità, precisamente in una borsa della spesa, sono stati rinvenuti diversi oggetti, parte dei quali risultati provento di furto, oltre a una tronchese, a un coltello a farfalla e a un coltello multiuso, motivo per il quale l’indagato è stato anche denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. Da un immediato sopralluogo, gli agenti hanno accertato che i finestrini di diverse autovetture parcheggiate in via Piave erano stati infranti.

Il 40enne, irregolare sul territorio nazionale, è risultato destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per reati specifici.

Nella mattinata odierna, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.